فريق ديزني أون آيس يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فريق ديزني أون آيس Disney on ice، وذلك على هامش تواجده الحالي في مصر لتقديم عروضاً فنية عالمية بشخصيات ديزني الشهيرة على الجليد.

استقبال فريق ديزني أون آيس

وكان في استقبال فريق ديزني أون آيس، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف وافيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإدارة والتشغيل.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم لفريق ديزني دور المتحف كقبلة لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية القديمة، خلال تواجدهم فى مصر، مما جعله واجهة ثقافية، ودلالة على شغفهم بمعالم هذه الحضارة وارثها الثقافي.

جولة لفريق ديزني أون آيس

واصطحب باسم رؤوف أمين المتحف فريق ديزني أون آيس في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وشرح لهم تاريخ كنوز المتحف الأثرية المعروضة في قاعاته، التي تحكي إبداعات الحضارة المصرية.

وأعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم بتواجدهم في هذا الصرح الشامخ الذي يعتبر شاهدًا على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، مؤكدين أنهم سينقلون انطباعهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.