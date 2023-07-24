تحرك عاجل من بيراميدز ضد عقوبة حسين الشحات

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لم يشاهد الفيديوهات الخاصة بواقعة المغربي محمد الشيبي لاعب فريقه وحسين الشحات لاعب الأهلي بعد واقعة استاد الدفاع الجوي في الدوري المصري.

وأشار هاني سعيد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لفريق بيراميدز إلى أن النادي يتفهم قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بعد معاقبة حسين الشحات الأهلي بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بعد واقعة تعديه على اللاعب المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن للفريق، وأنها جاءت طبقا للائحة.

هاني سعيد بعد واقعة الشحات: نثق في لجنة التظلمات

وأوضح أن لجنة المسابقات بالرابطة اتخذت العقوبة في حدها الأقصى طبقا لما تنص عليه اللائحة المنظمة للمسابقة، وبناء عليه فإن النادي قرر التصعيد وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي للجنة التظلمات باتحاد الكرة.

شدد المدير الرياضي على أنه يثق في أن اللجنة ستنظر للأمر بشكل مختلف وفقا لما شاهده الجميع، وستكون هناك عقوبة رادعة.

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