عاجل.. مفاجأة في تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز بشأن واقعة حسين الشحات

كشف مصدر داخل رابطة الأندية تفاصيل تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت أمس الأحد، بملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023، التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز بشأن واقعة حسين الشحات

وأوضح المصدر في تصريح لـ «الوطن سبورت»: «تقرير المراقب ذكر أن حسين الشحات ارتكب سلوك غير ياضي تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب نهاية اللقاء وإطلاق الحكم محمود ناجي صافرة النهاية».

وأضاف: «تقرير المراقب لم يذكر أن حسين الشحات، صفع محمد الشيبي على وجهه، ولكنه ذكر أن اللاعب قام بتصرف غير رياضي في مشادته مع اللاعب المغربي».

وتابع: «وفقا لنص المادة 2 من لائحة العقوبات، وارتكاب سلوك غير رياضي على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكم تكون مدة الإيقاف مباراتين وغرامة 20 الف جنيه ومن ثم أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية، قراراها بإيقاف حسين الشحات».

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