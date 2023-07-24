عاجل.. أول تعليق من بيراميدز على إيقاف حسين الشحات.. «مفاجآت في الطريق»

عبر المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن صدمته البالغة مما حدث من جانب لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في حق المحترف المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي عقب مباراة الفريقين بالدوري والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

حسن اخلاق لاعبنا منعته من رد الإساءة لحسين الشحات

أوضح الرئيس التنفيذي أنه شاهد بصدمة بالغة الفيديوهات المنتشرة بشأن تلك الواقعة وكم الحزن مما تعرض له لاعب نادي بيراميدز من جانب حسين الشحات الذي تعدى عليه بالضرب والسب والتهديد، ومن حسن أخلاق لاعبنا أنه لم يرد بالإساءة وإلا تحول الأمر إلى ما شيء أسوأ.

وقال الرئيس التنفيذي: «حق محمد الشيبي، لن يضيع وسيتم تصعيد الشكوى لجميع الجهات المسئولة في الكرة المصرية، ولن نسمح مطلقا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة نادي بيراميدز، ونقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك».

شدد المهندس ممدوح عيد على أنه يثق في أن النادي الأهلي بمبادئه المتوارثة عبر الأجيال لا يقبل بما حدث لمحمد الشيبي وكله ثقة في انتصار مسئوليه للمباديء والأخلاق ضد اللاعب الذي تخلى عن تلك المبادئ والأخلاق ووجه إهانات غير مقبولة للاعبنا، وغريبة على المجتمع المصري.

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