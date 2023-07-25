«التموين»: تخفيضات الصيف تنطلق بعد أسبوعين وستنشط حركة الأسواق

تبدأ تخفيضات الصيف على السلع والمنتجات بعد أسبوعين من الآن، وتحديدا في 7 أغسطس المقبل، بناء على ما أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن موعد بدء الأوكازيون الصيفي 2023.

الأوكازيون الصيفي 2023

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حركة التخفيضات التي ستشهدها الأسواق مع بداية شهر أغسطس المقبل، وانطلاق الأوكازيون الصيفي 2023، ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية في الأسواق.

وأضاف «أبو الفضل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن موسم التخفيضات يستفيد منه المحلات والمواطنين معا، من خلال تخلص المحلات من البضاعة الراكدة لديهم في المخازن، مع تقديم تسهيلات في أسعارها، وتخفيضات للمواطنين، للتمكن من شراء مستلزماتهم بعد إعلان التخفيض عليها.

المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون

ونوه أبو الفضل، بأن أي محل تجاري يعمل في أي نشاط سلعي، من حقه الاشتراك في موسم الأوكازيون، بشرط أن يحصل على تصريح رسمي من مديرية التموين التي يتبع لها، بالمدة المحددة في إعلان التخفيضات، التي تشمل مدة أسبوعين من شهر الأوكازيون، وفقا لقرار وزير التموين.