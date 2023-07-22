كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الصيفي.. يبدأ خلال أيام

خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، تبدء محلات الملابس الجاهزة في الأوكازيون وتصفيات الملابس الصيفي، والتي من المقرر لها الاستمرار حتى بداية سبتمبر.

وأعلنت شعبة الملابس الجاهزة، أن هناك كميات كبيرة من الملابس الصيفية ستكون متاحة ومتوفرة في الأوكازيون الصيفي لعام 2023، كما أن نسبة التخفيضات ستكون كبيرة لتحريك السوق وزيادة المبيعات.

موعد بدء الأوكازيون الصيفي

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الشعبة الأسبق، إن الأوكازيون الصيفي للملابس سيبدأ يوم 7 أغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبليت، وسيجرى تقسيمه على فترتين، 15 يوما للأوكازيون، ومثلها لتصيفات الملابس المتبقية.

وأضاف «الداعور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بوجود إقبال متواضع خلال الأوكازيون الصيفي لهذا العام لشراء الملابس الجاهزة، وذلك نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها دول العالم جميعها.

حالة من الركود تشهدها سوق الملابس الجاهزة

ولفت إلى أن سوق الملابس الجاهزة يشهد حالة من الركود، وسط وجود كميات من الملابس، مشيرا إلى أنه من الآن بدأت محلات الملابس في الترويج للعروض الخاصة بها في الأوكازيون، ووضع لافتات توضح مشاركة هذه المحلات في التصفيات الصيفية.