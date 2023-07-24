هل يوجد إضافة مواليد على بطاقة التموين 2023؟.. إليك التفاصيل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، من أبرز الخدمات التموينية التي يتقدم عليها أصحاب البطاقات التموينية لموظفي مكاتب التموين، من أجل إضافة أبناء الأسرة غير المدرجين على البطاقة، سعيا لزيادة حصة المقررات والسلع التموينية المخصصة للأسرة والخبز أيضا.

هل يوجد إضافة مواليد على بطاقة التموين 2023؟

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة وكل المعلومات المتاحة حول خدمة إضافة مواليد على بطاقة التموين 2023، والتي تقرها وزارة التموين في نطاق ضيق لبعض الفئات فقط وليس لكل أصحاب البطاقات التموينية، كالتالي:

1- الفئات المسموح لها التقدم بطلب إضافة المواليد «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء زوجات الشهدات، وأبناء الأسر البديلة».

2- يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية أقل من 4 أفراد قبل التقدم بطلب إضافة المواليد، ولا يتم قبول طلب البطاقة الأزيد من 4 أفراد.

3- تقديم طلب إضافة المواليد متاح فقط عبر مكاتب التموين على مستوى المحافظات، ولا يوجد روابط إلكترونية للتقديم.

4- يجب أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم على البطاقة لا يقل عن 4 أعوام.

5- تشترط وزارة التموين تقديم مجموعة من المستندات وفقا لكل أسرة متقدمة بطلب إضافة المواليد، وتشمل الأوراق المطلوبة على التالي:

الأوراق المطلوبة من الأسرة لإضافة المواليد

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.