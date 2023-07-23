«التموين» تعلن إجراءات ميسرة لاستخراج تصاريح الأوكازيون الصيفي 2023

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقرار إجراءات ميسرة أمام أصحاب المحال التجارية من أجل اشتراكهم في موسم الأوكازيون الصيفي المقرر له انطالاقه 7 أغسطس المقبل، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي بتحديد موعد بدء فترة التخفيضات الصيفية.

استخراج تصاريح الأوكازيون الصيفي من مديريات التموين

من جانبه، قال أحمد أبوالفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهات صادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لجميع مديريات التموين على مستوى المحافظات بتسهيل إجراءات منح أصحاب المحال المتقدمين للاشتراك والدخول في الأوكازيون الصيفي التصاريح اللازمة لذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على التصريح.

ونوه أبو الفضل في تصريح لـ«الوطن» بأن المستندات المطلوب تقديمها لمديرية التموين من قبل المحال الراغبة في الدخول في موسم الأوكازيون الصيفي 2023، تشمل التالي:

- صورة من رخصة المحل.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل.

مدة الأوكازيون الصيفي

ووفقا لقرار وزير التموين، أكد أبو الفضل أن لكل محل مدة 15 يوما فقط من فترة الأوكازيون للاشتراك في موسم التخفيضات الصيفية، إذ تبلغ مدة الأوكازيون شهرا كاملا يبدأ في 7 أغسطس حتى 7 سبتمبر.