غلق 86 منشأة وتحصيل مليون و43 ألف جنيه غرامات فورية خلال أسبوع بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات تفتيشية مكبرة على المنشآت العامة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، ما أسفر عن غلق 86 منشأة وتحصيل مليون و43 ألف غرامات فورية خلال أسبوع.

حملات مكبرة على أحياء الإسكندرية

ونفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء، من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون.

التحفظ على 8 آلاف حالة إشغال

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن الحملات أسفرت عن غلق 86 منشأة، والتحفظ على عدد 8738 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 3549 محضرا متنوعا بين بيئة وصحة وطب بيطري وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و43 ألف جنيه خلال أسبوع.