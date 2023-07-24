«دي حبيبتي».. ساموزين يستعد لإطلاق أولى أغنياته لصيف 2023

يستعد النجم ساموزين، لإطلاق أولى أغنياته لصيف عام 2023، التي من المقرر أن تحمل عنوان «دي حبيبتي»، مؤكدا أنها ستكون متوفرة قريبا على المنصات السمعية، وقناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

ساموزين يطلق أغنيته غدا

ونشر سامو، مقطعا من الأغنية، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، معلقا عليه «دي حبيبتي: بعد 3 سنوات من الانتظار أغنيتي الرومانسية الجديدة متوفرة ستكون بين قلوبكم.. متوفرة علي جميع المنصات بتاريخ 25-7- 2023».

ساموزين طرح عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية

وقدم «سامو زين»، خلال الفترة الماضية عددًا من الأغنيات الجديدة، منها أغنية «حورية في جزيرة»، و«أخطبوطا مش عنكبوتا»، و«حورية فى جزيرة»، والأخيرة من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.