نفاد جميع تذاكر حفل محمد حماقي في مهرجان قرطاج

أعلن مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء الدولي، نفاد جميع تذاكر حفل محمد حماقي المقرر إقامته نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس بجميع منافذ البيع.

وأوضح المهرجان في بيان له، أن حفل محمد حماقي يقام وسط ترحيب كبير من الجمهور التونسي المشتاق لسماع محمد حماقي.

محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة لمون نعناع

حماقي طرح من 4 أيام، أغنيته الجديدة «لمون نعناع»، وهي من كلمات فلبينو أحمد وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس عمار خاطر وجيتار شريف فهمي وطبلة ماجد الصواف وكيبورد أسامة الصغير ويقول مطلعها: «هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير.. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير.. ماهو أصل العيب مش عيبنا .. إحنا مفيش حاجة تعيبنا.. اشتريناه على إنه حبيبنا».

حفل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لدفعة 2023

وأحيا محمد حماقي مؤخرا، حفل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لدفعة 2023، وسط أجواء من وصلات الرقص والبهجة لخريجين من مختلف دول العالم، وقدم مجموعة من أغانيه.