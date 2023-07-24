محمود العسيلي يكشف تفاصيل أغنيات الصيف.. بينها «خطير» (فيديو)

يواصل الفنان محمود العسيلي، الترويج لطرح مجموعة من الأغاني الخاصة به في موسم الصيف بطريقة مختلفة، حيث شارك جمهوره بفيديو يكشف من خلاله عن الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وقال الفنان محمود العسيلي في الفيديو: «صباح الفل عليكو أنا عارف إن أنا اتأخرتوا عليكو شوية بس بوعدكم يا جماعة إن من الأسبوع دا كل أسبوع أغنية وهقولكم اسامي الأغاني مش عارف هنزل إيه الأول».

محمود العسيلي يكشف تفاصيل أغاني الصيف

وكشف الفنان محمود العسيلي عن أسامي الأغاني المقرر طرحها فقال: «عندنا بايظة وأوعي وكله عليك بينم ومين كان يصدق، عايز أقولكم يا جماعة إن دي باقة اسمها باقة عسيلي في الصيف هيكون مختلف جدا خطير جدا رهيب جدا أشوفكم على خير».

يذكر أن الفنان محمود العسيلي قدم الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد ونور ومحمد عبد الرحمن توتا وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج بيتر ميمي.