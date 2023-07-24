محمود العسيلي يستعد لطرح 4 أغنيات في الصيف

يستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح عدة أغنيات جديدة خلال فصل الصيف، مع إحدى شركات الاتصالات الكبرى.

ومن المقرر أن يقدم العسيلي، خلال الفترة المقبلة، 4 أغنيات بالتوالي وهي بايظة، وإوعى، والكل عليك بينم، ومين كان يصدق.

العسيلي يطرح أولى أغنيات الصيف الشهر الجاري

من المقرر أن يطرح محمود العسيلس، أولى أغنيات الصيفية مع نهاية الشهر الجاري، وتستكمل الباقي خلال أغسطس.

محمود العسيلي يقدم أغنية خطير

كان الفنان محمود العسيلي انتهى مؤخرا، من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل اسم «خطير»، المقرر أن يجري طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، حسبما كشف في تصريحات لـ«الوطن».

وقال «العسيلي»، إن موسم الصيف هذا العام، سيشهد كثير من الأعمال الغنائية الخاصة به، وبالفعل تم الانتهاء من تسجيل بعضها، لكن سيجري طرحها على فترات.