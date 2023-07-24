رامي عياش عن نجاح حفله بالعلمين الجديدة: شكرا على الحب الصادق

أعرب الفنان رامي عياش، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادته لنجاح حفله الغنائي في مصر، الذي رفع شعار كامل العدد.

رامي عياش ينشر مقاطع من الحفل

ونشر رامي عياش، مقاطع من الحفل وعلق عليها: «بكل صدق.. الطاقة الإيجابية اللي لمستها بحفل مصر شيء ما بيتوصف وكتير تأثرت بالحفلة البيضا اللي متل قلوبكم، شكرا كتير على الحب الصادق.. بشوفكم قريبا رامي عياش».

حفل رامي عياش في العلمين الجديدة

وأحيا رامي عياش منذ أيام حفل غنائي ناجح في العلمين الجديدة من خلال «وايت بارتي» أقيم داخل Notch بحضور كامل العدد، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء؛ أبرزها «الشباك، خليني معاك، حلوين حلوين، أهواك بلا أمل، بالعكس، مجنون، وصفولي عينيك، قصة حب، سيرة الحب، سواح».