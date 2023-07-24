رئيس حي الجمرك بالإسكندرية: تسرب مياه الصرف سبب انهيار بلكونة عقار «اللبان»

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أنه جرى معاينة العقار الذي انهارت إحدى الشُرفات به اليوم، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، موضحة أن حالته متوسطة، و«البلكونة» التي سقطت تأثرت بوجود تسرب مياه من ماسورة صرف صحي منذ فترة طويلة.

إحالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وقالت رئيس حي الجمرك لـ«الوطن»، إنه تم إحالة العقار بأكلمه إلى لجنة العقارات الآيلة للسقوط، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه، وتوضيح مدى خطورته على السكان والعقارات المجاورة والمارة، وذلك عقب إبلاغ النيابة العامة بالحادث ونقل المصابين لمستشفى خليل حمادة ببشائر الخير لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة لحين صدور قرار النيابة العامة.

انهيار البلكونة بسبب تسرب مياه الصرف الصحي

وأكدت رئيس حي الجمرك استمرار الحملات بشكل يومي ومنتظم بكل مناطق وشوارع الحي للتأكد من عدم وجود أي أجزاء خطرة بالعقارات القديمة والصادر لها قرارات هدم، ويتم التعامل الفوري معها، أما العقار رقم 9 بشارع الخلعي باللبان لم تصدر له قرارات هدم وحالته متوسطة، وما حدث كان مفاجئا بسبب تسريب مياه الصرف الصحي التى تسببت في تهالك البلكونات وكانت سببا في الحادث الذي أودى بحياة «سباك» كان يقوم بإصلاح التسرب، وإصابة مساعده وسيدة صاحبة الشقة محل الواقعة.