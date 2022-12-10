إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بعد انهيار حائط في قرية السحالة بالمنيا

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، 3 منازل متجاورة بقرية السحالة، وذلك بعد انهيار حائط مشترك في منزل رابع قديم وخالٍ من السكان، دون إصابات.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل ملك «خالد علي توني» بقرية السحالة في مركز أبوقرقاص، دون إصابات بشرية.

انهيار حائط منزل قديم بأبوقرقاص

بانتقال الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والفحص تبين أن المنزل قديم ومقام من الطوب اللبن على مساحة 130 مترا، وخال من السكان، والجزء المنهارة عبارة عن حائط بداخل الطابق الأول مشترك مع منازل الجيران، ما يشكل خطورة على 3 منازل مجاورة، وجميعها قديمة مقامة من الطوب اللبن وآيلة للسقوط، وتم إخلائها من سكانها، ونقلهم في منازل أقاربهم حفاظا على حياتهم.

كردون أمني حفاظا على حياة المارة

تم إخطار الوحدة المحلية لقرية أبيوها، للتنسيق مع الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبوقرقاص، لاتخاذ اللازم، وتكليف المختصين بفصل المرافق من الكهرباء والمياه، وعمل كردون حول المنازل الأربعة، حفاظا على أرواح المارة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.