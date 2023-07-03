إزالة الخطورة الداهمة من 3 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية

تابعت المهندسة سحر بشعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إزالة الخطورة الداهمة بثلاث عقارات في شوارع السعادة، المناشي، ابن السيار، حرصًا على سلامة المواطنين، أولها حين تواجدت بمنطقة كرموز وتابعت إزالة الأجزاء الخطيرة من العقار 33 بشارع السعادة والعقار 38 بشارع الشاه والصادر بشأنهما قرارات من لجنة المنشآت الآيلة بالحي.

عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية

وبحسب بيان حي غرب الإسكندرية، مساء اليوم، فإن رئيسة الحي توجهت إلى منطقة مينا البصل، وتابعت إزالة الخطورة الداهمة من بلكونة بالعقار 91 شارع ابن السيار، كما تم معاينه العقار 393 بشارع حافظ حسنين، والصادر بشأنهما قرارات من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك، بوجود الإدارة الهندسية وإشغال الطريق بالحي، كما جرى تأكيد استمرار أعمال إزالة الخطورة الداهمة من العقارات المنهارة والآيلة للسقوط.

تعليمات بإزالة الخطورة الداهمة

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات، حرصًا على سلامة المواطنين والمارة، والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.