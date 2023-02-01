بدء إجراءات إزالة 3 عمارات آيلة للسقوط لإنشاء سكن حضاري بديل في المنيا

عقد محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، لقاءات موسعة مع ساكني عمارات الإيواء المقامة بحي جنوب، والتي تضم 3 عقارات من المقرر إزالتها، بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لأنها تمثل خطورة على الأهالي، وسيتم إعادة إنشاء سكن آمن كبديل لها، ضمن خطة تطوير منطقة عمارات الإيواء بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين، وتنفيذ تنمية حضارية شاملة في المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

تطوير العشوائيات يحظى باهتمام الدولة

وأكد نائب المحافظ أن تطوير المناطق العشوائيات وغير المخططة أصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع، عقب إتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن ملف تطوير العشوائيات أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها تدريجيا من خلال برنامج حكومي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

تنفيذ أعمال التنمية الشاملة

واستعرض نائب المحافظ، الخطوات والإجراءات التي سيتم إتخاذها من خلال اختيار أحد البدائل لتطبيق آلية «السكن البديل المؤقت» بمساكن الأولى بالرعاية أو الحصول على مبلغ مالي للإيجار، لحين انتهاء العمل في تنفيذ أعمال التنمية الشاملة للمنطقة وإنشاء الوحدات السكنية الجديدة وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسرى المطلوب لأهالي المنطقة وإعادة تسكين الأهالي في مشروع سكني حضاري.

ووجه نائب المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لحصر كافة الوحدات السكنية غير الشاغرة بمدينة المنيا، موضحا أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك الدعم التمويني بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع جهاز المنطقة الصناعية للعمل على توفير فرص عمل بالمصانع والمشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية لمن يرغب من الأهالي.

وحث نائب المحافظ المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتًا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن لتوفير المسكن الصحي والآمن اللائق بالمواطن، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وأعلاء المبادي حقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وأكد المواطنون خلال اللقاء قبول المقترحات التي تم عرضها والتي جاءت ملبية لكافة احتياجاتهم، مثمنين حرص المحافظة على توفير السكن الكريم وتحقيق حياة كريمة لقاطني تلك المنطقة، مؤكدين أنهم سيبداون على الفور أعمال إخلاء العمارات.