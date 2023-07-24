نشاط مكثف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عدد من المحافظات

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية، تسليم 90 مشروعا تنمويا و16 كشكا بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين جنيه للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

خدمات الهيئة القبطية الإنجيلية

كما أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدي كيانات التحالف، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون لأهالي منطقة الهايكستب بمحافظة القاهرة؛ شملت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية تمثلت في عمل فحوصات دقيقه للعيون باستخدام أحدث الأجهزه الطبية وتقديم العلاج بالمجان لأكثر من 120 مستفيدا بجانب توفير النظارات الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية للمستشفيات لإجراء اللازم.

وفي محافظة سوهاج، قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع أكثر من 3750 شنطة مواد غذائية على أهالي قرى ومراكز المحافظة.

كما قامت مؤسسة راعي مصر، أحد كيانات التحالف؛ بإطلاق عدد من القوافل الطبية المتنقلة بـ 10 محافظات لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 3 آلاف مستفيد.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ إذ يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.