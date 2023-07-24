رفعت رشاد: مبادرات التحالف الوطني خفّفت على المواطنين وشجعت العمل التطوعي

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ التحالف الوطني حقق العديد من الإنجازات في المجالات كافة، فعلى سبيل المثال، نفذ التحالف العديد من المبادرات في مجال الصحة، فضلا عن مبادرات «كتف في كتف»، و«ازرع»، وغيرها، ما ساهم في تسهيل حياة الفرد وتحسين ظروف حياته.

وأضاف «رشاد»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرات المختلفة استهدفت أكثر من 35 مليون مواطن لهم قاعدة بيانات محددة، وذلك بالتعاون بين التحالف كمجتمع مدني والحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ برامج الحماية الاجتماعية، أحد الاستراتيجيات التي تستهدفها الدولة لتحسين مستوى الفرد الذي يمثل الوحدة الأساسية للمجتمع ككل.

أهمية برامج الحماية الاجتماعية

وتابع أنّ الظروف التي شهدها العالم ومنها جاحة كورونا، ضغطت على الحكومات كافة، وكان لا بد من وجود برامج للحماية الاجتماعية، لمساعدة المصريين على مواجهة التحديات العالمية، مضيفا أنّ الدولة بذلت الكثير من الجهد وأنفقت الكثير من الأموال، لتخفيف آثار الأزمات العالمية، وبالتالي هذا الجزء من الاستراتيجية العامة للدولة، هدفه التخفيف عن المواطن بشكل عام وتحسين ظروف معيشته، وتقديم المساعدات للمشروعات متناهية الصغر في مجال الزراعة أو الصناعة، فضلا عن تدريب الكوادر وتشجيع العمل التطوعي بشكل عام لخدمة الفئات الأكثر احتياجا.