رفعت رشاد: قاعدة البيانات المشتركة أهم إنجازات التحالف الوطني

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أهمية وجود قاعدة بيانات مشتركة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تفاديا لأي ازدواجية في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنّه لا يجوز لأحد أن يحصل على الخدمة أكثر من مرة، بينما يُحرم منها آخرون في مناطق أخرى لم تُذكر في قواعد البيانات.

أهمية وجود قاعدة بيانات

وأضاف «رشاد»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ وجود قاعدة بيانات كاملة، كان من أهم الخطوات التي اتخذها كيان التحالف الوطني لـ العمل الأهلي، فضلا عن أنّ التعاون بين مؤسسات التحالف يستهدف شرائح وفئات محددة، لافتا إلى تجميع أكثر من 35 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا واستهدافهم بالاسم في مختلف المحافظات.

أهم مزايا التحالف الوطني

ولفت إلى أنّ أهم مزايا التحالف الوطني، أنّه يضم أكثر من 300 ألف متطوع، منهم نحو 100 ألف متطوع دائم، و20 ألفا من القادة الذين يستطيعون جمع حشد كبير من المتطوعين الأخرين، وهو أمر إيجابي للغاية.