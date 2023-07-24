رفعت رشاد: التحالف الوطني حقق إنجازات كبيرة خلال عامين

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ المجتمع المدني والتكاتف الاجتماعي بشكل عام، من الأمور العريقة في مصر، فأول جميعة أهلية تأسست في الإسكندرية منذ نحو 200 عام، وقدّمت العديد من الخدمات، بعدها ظهرت جمعيات أخرى وسارت على النهج ذاته، مشيرا إلى أنّ هناك أكثر من 50 ألف منظمة مجتمع مدني بين مؤسسة وجمعية خيرية، تقدّم خدماتها في كل المجالات بمحافظات الجمهورية كافة، للمواطنين الأكثر احتياجا.

التكافل والحماية الاجتماعية

وأضاف «رشاد»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة مؤخرا عملت على ترقية الجهود سالفة الذكر، وشجعت على تأسيس تحالف أهلي للعمل التطوعي التنموي، وجاءت تلك الخطوة عقب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ التكافل والحماية الاجتماعية جزء كبير ومهم من حقوق الإنسان، لذلك شجعت الدولة المبادرة التي تأسست في مارس 2022، ودعمها وساندها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل الطرق.

إنجازات في مجال خدمة المواطنين

وتابع أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يضم الاتحاد العام للجمعيات، بخلاف جمعيات ومؤسسات كبيرة تزيد عن 30 جمعية ومؤسسة ومنظمة مدنية كبيرة تتعامل بمليارات الجنيهات، لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنّ التحالف الوطني نفذ العديد من الإنجازات في مجال خدمة المواطنين وتقديم المعونة والمساعدة في المجالات كافة، على مدار أقل من عامين.