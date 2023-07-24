«مخصماك» للمغربية نوال تتصدر الأغنيات الأكثر استماعا في مصر على «سبوتيفاي»

تصدرت أغنية «مخصماك» للفنانة المغربية نوال، الأغنيات الأكثر استماعا في مصر عبر منصة «سبوتيفاي»، خلال الأسبوع الماضي، متفوقة على عدد من الأغنيات المصرية المطروحة في نفس التوقيت.

«سطلانة» في المركز الثاني

وجاءت أغنية «سطلانة» في المركز الثاني، التي يقدمها كل من عبدالباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وفي المركز الثالث جاءت أغنية «اختياراتي» للفنان أحمد سعد، في حين حلت أغنية الفنان رامي صبري «يمكن خير» في المركز الثامن.

كانت المطربة المغربية نوال، أعربت عن سعادتها في تصريحات لـ«الوطن»، بنجاح أغنية «مخصماك»، التي طرحت مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، مؤكدة أن النجاح فاق توقعاتها، وأنّها تتابع الكوميكسات التي صُنعت على الأغنية، وكذا ردود الفعل.

كلمات أغنية «مخصماك»

وتقول كلمات أغنية مخصماك:

مخصماك وابعد عنى أنا مش طيقاك.. سيبني مش عايزة أبقى معاك.. متورينيش وشك تاني.. مخصماك.. مجنون بجد أنا مش فهماك.. مش عايزة عيني تكون شيفاك.. ولا أسمع صوتك ف وداني.. عينك رايحه ورا أي بنت.. وأنا مش شاكه ده أنا اتأكدت.. وبتشتكى لو جيت نكدت.. والناس تقول غلبان يا حرام.. شكلك عاوز علاقتنا تبوظ.. وبتشتكى من لوى البوز.. مش هتصالح غير وقت ما أعوز.. متجيش تجر معاية كلام.