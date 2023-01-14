نوال الزغبي: ابني يعمل في خدمة الغرف بـ300 دولار ولا يقبل هدايا مني

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن قيام ابنها «جورج» بالعمل في مجال خدمة الغرف، مقابل 300 دولار شهريًا، ولا يعتمد عليها في مسألة الإنفاق على نفسه، ولا يقبل منها أي هدايا تتعلق بشراء الملابس ذات الماركات عالمية، ويضطر لإعادتها إليها مرة أخرى.

وتصدرت نوال الزغبي، بتصريحاتها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد عدد من رواد السوشيال ميديا بمسألة اعتماد الابن على نفسه والعمل دون خجل للحصول على رزقه رغم شهرة والدته.

نوال الزغبي: ابني يعتمد على نفسه

وقالت نوال الزغبي، خلال ظهور في برنامج تليفزيوني بإحدى القنوات اللبنانية، إن عمل ابنها في الـ«room service» أمر مهم في بناء شخصيته واكتساب خبرات في مشوار حياته، وذلك ردًا على مذيع البرنامج، الذي أبدى اندهاشه من عمل ابن نجمة كبيرة مثلها في «خدمة الغرف».

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن ابنها، يتحصل على راتب شهري قيمته 300 دولار، مع تأكيدها أنها تضطر لإعادة الملابس «البراند» التي تشتريها له إلى المحال مرة أخرى، لرفضه إياها.

6 ملايين مشاهدة لأغنية «أنا مش بتساب»

وطرحت نوال الزغبي مع بداية العام الميلادي الجديد 2023 فيديو كليب أغنية «أنا مش بتساب»، وحققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.