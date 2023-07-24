صبري فواز: الفن ليس مهنة سهلة.. ولا يجب إطلاق أحكام دون معلومة

قال الفنان صبري فواز إنّ أكثر ما يستفزه هو التعامل مع الفن على أنه مهنة سهلة، مشددًا على أن التمثيل مهنة ليست سهلة على الإطلاق.

فواز: أي حد يشوف الفن شغلانة سهلة.. عليه حضور يوم تصوير

وأضاف «فواز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة» المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، «أي حد يشوف الفن أو التمثيل شغلانة سهلة يتفضل يحضر يوم تصوير ويعرف الدنيا ماشية إزاي، الانضباط، وهذه المهنة ليست سهلة أبدا».

صبري فواز: من حقك تقول رأيك.. لكن بمعلومة

وتابع فواز بأنه على المستوى الإنساني فمن حق أي شخص أن يقول رأيه كما يريد لأننا مختلفون عن بعض دائماً، لكن لا يجب أن نحكم دون أن يكون لدينا معلومة حقيقية ومعرفة بالأمور حتى نحكم على العمل.

وأكد أن من حق كل إنسان أن يقول رأيه في العمل الفني، ولكن في إطار «أحب ولا أحب»، وإنما عند الانتقال إلى إطار «جيد وغير جيد»، فإنّ الشخص الذي يصدر أحد هذين الحكمين سيكون ملزمًا بإبداء السبب، وهذه وظيفة النقاد.

وواصل: «النقد الفني غاب كثيرا، لدينا نقاد فنيون عظماء جدا، لكن صوت الجهل أصبح أعلى من صوت النقد، وأنا كفنان أتمنى طول الوقت أن يعلو صوت النقد، لأنه الذي يدلني».