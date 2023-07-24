«صحة كفر الشيخ»: مد فعاليات قافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ليوم إضافي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مد عمل القافلة الخاصة بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي بسيارة الماموجرام والسونار على سيدات وفتيات مركز سيدي سالم، لمدة يوم إضافي، بعد أن كان مقررا لها أن تنتهي اليوم الاثنين.

مد عمل القافلة ليوم إضافي

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة شملت سيارة الماموجرام، ومقرها مستشفى سيدي سالم المركزي، لافتة أنّ القافلة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أعربوا عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من خلالها، وبناءً عليه تم مد عمل القافلة ليوم إضافي، والتي كان من المقرر لها أن تُنهي أعمالها اليوم.

وأوضحت أنّ القافلة تُقدم خدمات الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، حيث تحتل صحة المرأة المصرية أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتحوز على جانب كبير من المبادرات الرئاسية.

أهمية الفحص المبكر لأورام الثدي

وشدّدت وكيل وزارة الصحة، على أهمية الفحص المبكر لأورام الثدي بالنسبة للسيدات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، موجهة بضرورة تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية لتحوز رضا المواطنين وثقتهم.

جدير بالذكر، أنّ قافلة الكشف المبكر لسرطان الثدي تأتي ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، وتستهدف المرأة من عُمر 18 عاما فما فوق، وتشمل التوعية والفحص باستخدام جهاز الماموجرام من عُمر 23 عاما فيما فوق، وتُعد فرصة رائعة لفتيات وسيدات سيدي سالم، وجميع الفحوصات والأشعات مجانية.