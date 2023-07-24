«هل هناك عقوق إذا خالفت أمي من أجل طاعة زوجي؟».. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول أيهما تطيع زوجها أم أمها، لافتةً «أمي دائما ترفض أن أطيع زوجي وأنفذ كل طلباته، فهل هناك عقوق إذا خالفت كلامها وهي تدعي عليّ؟».

«وسام»: ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها

وقال «وسام» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الإثنين، «ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تركزي على ردود أفعال العباد، إحنا بنرضى الله سبحانه وتعالى في الإحسان إليها، اعملي اللي تقدري عليه في إنه يرضيها، وكون إن أمك تنغص عليكي حياتك فهذا نوع من الابتلاء والفتنة وعليكي أن تصبري وتحتسبي».

لا يقبل الله دعاء بظلم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّه «لا يقبل الله دعاءها لأنه بظلم، وهذا ليس عقوقا، لأنك لم تسيئي إليها، نحن هنا في دائرة البر، وأحاول أتفاهم معها بما لا يعود على بيتك بالضرر».