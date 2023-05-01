واعظة بالأوقاف لقناة الناس: بر الوالدين فرض على كل إنسان

قالت الدكتورة نيفين مختار، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن بر الوالدين فرض على كل إنسان، والله سبحانه وتعالى لم يكتف بذلك في كتابه الكريم بل أمر بأن يقول الإنسان لوالديه قولا كريما وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، متابعة «الإنسان يجب أن يطيع والديه ويقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا».

سوء التربية من أهم أسباب عقوق الوالدين

وأوضحت «مختار» في حوار لها بقناة الناس، أن سوء التربية من أهم الأسباب وراء عقوق الوالدين وعدم برهما، مضيفة: «الطفل الذي ينشأ على عدم الاحترام يكبر على عدم الطاعة، وكذلك السماح بوجوده مع أصدقاء السوء».

علاقة الأم بأولادها

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: «الأم عمرها ما قالت لأولادها طلباتكم كتير أو اطلبوها في وقت معين، وطول حياتها بتحاول تسعدهم وتعملهم اللي هما عاوزينه، ولازم ده الأولاد يردوه لها في الكبر».

جدير بالذكر أن قناة الناس هي قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.