عمرو دياب يحيي حفلا في منطقة الأهرامات سبتمبر المقبل

يواصل الفنان عمرو دياب، إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية الخاصة بموسم الصيف، إذ يحيي خلال الفترة المقبلة حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الأهرامات.

تفاصيل حفل عمرو دياب

وتم طرح البوستر الرسمي الخاص بحفل الفنان عمرو دياب في منطقة الأهرامات، وسيكون الحفل يوم الخميس، الموافق 28 سبتمبر، ويقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، يستعد لإحياء حفل غنائي آخر، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس في مدينة الساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير، وذلك بعد النجاح الذي حققه في حفله الأخير في المدينة نفسها، وحضره عدد كبير من الفنانين، من بينهم هالة صدقي ودنيا عبد العزيز ونسرين أمين وعدد آخر من الفنانين، وقدم خلال الحفل عدد من أغانيه المميزة منها «أنا يا لاء، ولو اتساب، وإنت الحظ، ووياه، ومن هنا لبكره، وحبيبي يا نور العين»، فضلا عن عدد كبير من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور.