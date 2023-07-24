قطع المياه عن عدة مناطق في طما بسوهاج غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج خريطة قطع المياه غدا الثلاثاء عن عدة قرى بمركز ومدينة طما، للقيام بخطة الصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة لمحطة مياه السكساكا السطحية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في بيان، إن خطة الصيانة تستهدف بشكل دوري المناطق التابعة للشركة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

أماكن قطع المياه في طما غدا

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا الثلاثاء، وهي مدينة طما وقرية سلامون وقرية مشطا وقرية المدمر، من الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

شكاوى واستفسارات مياه سوهاج

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا للدفع بها بالأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا الثلاثاء، لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إليها.