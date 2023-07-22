قطع وضعف المياه بالجيزة وشمال الصعيد بسبب أعمال الصيانة.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة بقطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، فضلا عن ضعف وصولها في مناطق أخرى.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع المياه عن مركزي العدوة ومغاغة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الخط الرئيسي، بينما قدمت عدد من الشركات بمحافظات الدلتا والتصعيد اعتذارها للمواطنين بسبب ضعف وانقطاع المياه نتيجة قطع التيار الكهربائي في عدد من المحطات.

أماكن ومدة قطع المياه بالجيزة

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق «هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية» بجانب ضعف المياه بمنطقة نهاية شارع فيصل ومتفرعاته، ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته، لمدة 3 ساعات، اعتبارا من الساعة الثانية صباح غدا الأحد وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم نفسه.

القيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالى الكثافة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، إلى أن سبب انقطاع وضعف المياه بالمناطق المذكورة، هو القيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر بالمرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها

وطالب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ على أن يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا.

الاستمرار في قطع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة حتى الانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي

فيما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع المياه عن مركزي مغاغه والعدوة، حتى العاشرة مساء اليوم، لقيامها بأعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة مياه الصعايدة قطر 800 مم.