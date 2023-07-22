خريطة قطع المياه في المحافظات غدا لأعمال الصيانة.. المواعيد والمناطق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه في المحافظات، لمدة 10 ساعات ومستمرة في بعض المناطق حتى صباح غدا الأحد 23 يوليو بسبب إجراء أعمال الشركة للصيانة وهو الأمر الذي يستلزم معها قطع المياه.

قطع المياه في المحافظات

وأوضحت الشركة أنه جرى قطع المياه في المحافظات خلال الساعات الماضية ومستمرة حتى الساعات المقبلة، سواء محافظة أسوان أو بني سويف أو المنيا، بسبب أعمال صيانة، أو أعمال تركيب، وأعمال ربط خطوط.

وفي المنيا، جرى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق من الواحدة ظهر الجمعة 21 يوليو، حتى العاشرة من مساء اليوم السبت 22 يوليو، موضحة أن سبب الانقطاع هو قيام الشركة بتنفيذ أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة مياه الصعايدة قطر 800 مم.

خريطة قطع المياه في المحافظات الأحد

وفي أسوان، أعلنت الشركة قطع المياه عن بعض المناطق من الساعة 10 مساء السبت حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد، نظراً لقيام الشركة بأعمال تركيب محابس وقطع خاصة وعدادات مياه بغرف المحابس بمدينة أسوان.

قطع المياه في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن بعض المناطق، لمدة 3 ساعات اعتبارا من الساعة 2 صباحا حتى 5 صباح الأحد، في إطار القيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولي والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، ولفتت الشركة إلى أنها تعد سيارات مجهزة بالمياه يمكن الاتصال على الخط الساخن لطلبها في المناطق المتضررة.

ودعت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات إلى ضرورة توخي الحذر، والاستعانة بكميات مياه إضافية من أجل الاستعانة بها وقت انقطاع المياه في المحافظات.