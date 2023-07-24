إصابة 20 شخصا بالاختناق في حريق سيارة مواد بترولية بالغردقة

أصيب 21 شخصا بالاختناق إثر اشتعال النيران في سيارة مواد بترولية في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

15 سيارة إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باشتعال حريق في سيارة مواد بترولية، وتم الدفع بعدد من سيارات قوات الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحريق والانتهاء من عمليات التبريد.

المصابون حالتهم مستقرة

وأشار مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، والإصابات عبارة عن اختناقات فقط، وتم عمل الإسعافات الأولية وسيتم خروجهم من المستشفى فور تحسن حالتهم.