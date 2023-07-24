القنصل البلجيكي: الغردقة ومرسى علم أصبحتا الوجهة المفضلة للسياح الأجانب

أشاد كريستوف لامبرخت، القنصل الفخري البلجيكي بالبحرالأحمر، بفنادق البحر الأحمر، خاصة الفنادق والمنتجعات السياحية بمدن الغردقة ومرسى علم، مؤكدا أنها تشهد إقبالا كبيرا من سياح العالم بشكل عام، ومن بلجيكا خاصة، تزامنا مع موسم الصيف.

الرئيس السيسي يدعم الاستثمار الأجنبي

وكشف «لامبرخت» أن الغردقة ومرسى علم أصبحتا وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب، لافتا إلى أنه يملك عدد من المشروعات السياحية في الغردقة ومرسى علم منذ 35 عاما، وشاهدا على التطوير في المنظومة السياحية، خاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن القطاع السياحي المصري يشهد انتعاشة ملحوظة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أكبر داعم لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الأوروبيين يشيدون بما يحدث المدن السياحية المصرية.

أفضل شواطئ في الغردقة ومرسى علم

ومن جانبه كشف البلجيكي ديديه لامبريخت، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق منتجعات سياحية بالبحر الأحمر، أن عدد كبير من سياح العالم يفضلون قضاء إجازاتهم بفنادق الغردقة ومرسى علم، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وأفضل شواطئ في العالم، لافتا إلى أن ما يتم من مشروعات في مصر خلال الأعوام العشرة الأخيرة يؤكد أنها هناك دولة تساعد على جذب الاستثمارات السياحية، مؤكدا أن فرص الاستثمار في مصر واعدة بفضل تقديم التسهيلات للمستثمرين.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ومن جانبه كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم لتكسر حاجز 90% خلال الشهر الجاري لأول مرة منذ سنوات، وذلك طبقا لبيان غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن سياح أكثر من 15 دولة أجنبية تتوافد على الغردقة ومرسى علم عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، وأن سياح ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة.