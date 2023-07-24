«الشباب والرياضة» تنفذ فعاليات برنامج «قيم وحياة» بمحافظة القليوبية

دشَّنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية، بالتعاون مع مؤسستي «مصر الخير» و«أجيال مصر»، فعاليات برنامج «قيم وحياة»، بمركزى شباب كفر مناقر وعزيز وبدوى بمحافظة القليوبية.

وباشرت الورش التدريبية نشاطها بتعريف القيم وكيفية تنميتها، ثم شرح استراتيجية دوائر القيم الخمس بتشخيص المجموعات القيمية، وتصنيفهم الشخصية الأولى تمثل الشخصية النصية لإرساء القيم، والشخصية الثانية صاحبة أنشطة القيم، والثالثة وهي الودودة صاحبة المظهر السلوكي للقيم، والرابعة الودودة صاحبة إرساء الود ودعم العلاقات بالمناسبات بالقيم، والخامسة وهي القيادية المؤثرة المديرة لدائرة القيم، ومن ثم تم تقسيم المجموعات وقيام كل شخصية بالاختيار لدورها ومن ثم تأديته بشكل جيد وفعال.

اختيار القيمة وتوزيع الأدوار لمعالجتها

فيما حددت كل مجموعة قضية قيمية ومن ثم اختيار القيمة وتوزيع الأدوار لمعالجتها، وجاءت أهم القضايا القيمية، قيم الاحترام، المسؤولية، والتعاون، والصدق.

كما قدم فرق العمل عروضا مباشرة للقضايا وطرح الأفكار المبتكرة في ضوء معالجة القضايا القيمية، واختتمت الورشة بمجموعة من التفاعلات الإيجابية، وتنفيذ مجموعة من الألعاب الحركية التي تغذي مخزون القيم المعرفي لدى الشباب المشاركين من أندية التطوع بـ مراكز الشباب.

حل مشكلات وقضايا القيم بالمجتمع في مراكز الشباب

وجاءت فكرة مبادرة «دوائر القيم» من أجل معالجة وحل مشكلات وقضايا القيم بالمجتمع، وذلك بهدف المشاركة والمساهمة الحقيقية من الشباب بالمراكز، لتعزيز مفاهيم القيم لدى النشء والشباب، وتنمية المهارات الحياتية لدى الشباب من أعضاء أندية التطوع حول تنمية القيم، ودعم التواصل الاجتماعي التطوعي الإيجابي بين الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.