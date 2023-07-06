وزارة الشباب تمنح موظفي العاصمة الإدارية 50% خصما بالمدينة الرياضية

وجَّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كل المسؤولين عن مدينة الألعاب الرياضية بالعاصمة الإدارية، بتقديم كل التسهيلات للموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية، لا سيما الموظفين الذين أبدوا رغباتهم في الإقامة بها.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للمساهمة في نجاح خطة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليًا، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبًا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب، موضحًا أنها ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

منح موظفي العاصمة الإدارية بعض الامتيازات

كما وجَّه وزير الشباب والرياضة بتعليمات واضحة وصارمة للمسؤولين عن الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدينة الرياضية، بمنح موظفي العاصمة الادارية بعض الامتيازات ومن بينها، منح الموظفين وأبنائهم وذويهم خصومات تصل إلى 50% في اشتراك دخول وعضوية المدينة الرياضية، وكذلك منحهم خصومات كبيرة لدخول حمامات السباحة وجيم واستخدام ملاعب كرة القدم والخماسي.

بروتوكول مع شركة العاصمة للتوسع في المنشآت الرياضية واكتشاف الموهوبين

وفي إطار هذا الدور الخدمي التي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للموظفين في العاصمة الإدارية فقد وقَّع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لتنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب والنشء المصري سواء لأبناء الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية أو لغيرهم من خارج المدينة.

وتعد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية من أبرز المشروعات الرياضية التي ستقدم خدماتها وتفتح أبوابها بكافة منشآتها وأنشطتها الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبناء الموظفين بالعاصمة ، حيث تصل مساحتها إلى 93 فدانًا، وتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد كبير من الملاعب، و مُجمع ملاعب كرة قدم - حوالي 4 ملاعب ذات أبعاد قانونية- وملاعب خماسية، وملاعب تنس، وملاعب إسكواش، وملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة، وملاعب كرة شاطئية، وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض، و مُجمع حمامات سباحة (حمام سباحة أوليمبي مُغَطًّی وآخر مكشوف)،و صالة للألعاب القتالية، صالة خاصة بذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، صالة جمباز، غرف تغيير ملابس، ومنطقة مُخصصة للألعاب الجماعية، و مبنى اجتماعي، ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، لحث وتشجيع الشباب والناشئين على تنفيذ مشروعاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وصالة مُغطاه كبيرة تمتد على مساحة 10,000 متر مربع، تَسع حوالي 7 آلاف فرد، وإنشاء 3 إستادات، و منطقة متكاملة للأطفال (ثقافية، ترفيهية، مسرح) ومبنى إداري.وقد تم تجهيز المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية بكل ما تحمله من منشآت ومشروعات، وفقًا للمعايير العالمية، لتكون مركزا ثقافيا اجتماعيا رياضيا متكاملا وليس مركزا رياضيًّا فقط.