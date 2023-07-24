«العلاج الطبيعي» بمستشفيات الدقهلية تستقبل 11 ألف حالة خلال 15 يوما

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية بالدقهلية، باستقبال نحو 11 ألفا و537 حالة خلال النصف الأول من يوليو الجاري، بإجمالي جلسات يتجاوز الـ21 ألف جلسة.

الكشف على مرضى الغسيل الكلوي

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالدقهلية، أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوي بلغ 3190 جلسة، علاوة على 1000 جلسة للأطفال، و1450جلسة لمرضى الداخلي والعناية.

ولفت مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالدقهلية، إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بأنحاء المحافظة كافة، تضمنت نحو 100 زيارة لإدارات صحية عدة، بينها جمصة وبلقاس وميت غمر ومحلة دمنة ومنية النصر.

98 جلسة للأطفال في العناية

وفيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات، بلغ إجمالي عدد الجلسات 98 في قسم عناية الأطفال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.