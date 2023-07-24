مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين على طريق «رأس غارب - الغردقة»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتين على طريق «رأس غارب - الغردقة» بمنطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف، وتم نقل المصاب لمستشفى الغردقة العام، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

تصادم سيارتين على طريق رأس غارب

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا بسيارة أخرى، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر ونقل المصاب لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن المصاب في حالة خطر، وتم عمل الإسعافات الأولية وايداعه قسم العناية المركزة، وجار عمل اللازم.

إصابة 21 شخصا بحالات اختناق

وفي سياق آخر، شهدت منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة مساء اليوم الإثنين، حادث اشتعال النيران في سيارة مواد بترولية، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا بحالات اختناق، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.