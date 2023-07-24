مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم»

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، بين البوابات الهيكلية وبوابات الرسوم، مساء اليوم الإثنين، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم بين بوابات الرسوم والبوابات الهيكلية، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق الفيوم اليوم، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في الحادث بينهم أم وأطفالها الثلاثة، فيما تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، كما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه فور إنهاء الإجراءات القانونية.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق «القاهرة - الفيوم»، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.