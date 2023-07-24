رامي جمال يطرح أحدث أغنياته «يالا بينا» في عيد ميلاده غدا

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان «يالا بينا»، احتفالا بعيد ميلاده غدا.

ونشر رامي جمال، البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلا: «عيد ميلادي بكره إن شاء الله اللهم لك الحمد على كل النعم وعلى الستر وعلى كل شيء.. أنا هانزل أغنية (يالا بينا) بكره إن شاء الله.. يارب تعجبكم، ولو عجبتكم شيروها واعملولي عليها فيديوهات».

آخر أعمال رامي جمال

وطرح رامي جمال، مؤخرا، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لمسلسل «بنون» حيث يقوم بغناء التتر، وكتب قائلا «قريبا أغنية وسط الوشوش تتر مسلسل بنون.. وسط الوشوش، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وغناء رامي جمال، وتوزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام».