رامي جمال يشدو تتر مسلسل بنون: «وسط الوشوش»

كشف الشاعر مصطفى ناصر، عن أغنية وتتر مسلسل «بنون» المقررأن يعرض خلال الفترة المقبلة، وستكون بصوت الفنان رامي جمال.

«وسط الوشوش» من كلمات مصطفى ناصر

الأغنية بعنوان «وسط الوشوش»، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وغناء رامي جمال، وتوزيع ومكس وماستر: إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

مسلسل «بنون» من بطولة هاني عادل وبسنت شوقي ومحمود حجازي ويارا عزمي ورشا بن معاوية ومريم سعيد صالح وميريت عمر الحريري.

مسلسل «بنون» بطولة هاني عادل وبسنت شوقي

وطرح مؤخرا رامي جمال أغنية «كلمة سلام»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، التي حققت نجاحا كبيرا وإشادات من الجمهور، وهي من ألحان رامي جمال، ومن كلمات محمد جمعة، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات الأغنية: «كلمة سلام دي متقولهاش، وبلاش تسبني حبيبي بلاش، أنا لسه عايزك بتكلم، اسمعني مرة متستقواش».