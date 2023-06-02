رامي جمال يطرح برومو تتر مسلسل بنون (فيديو)

طرح المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو الدعائي لمسلسل بنون الذي يقوم بغناء التتر الخاص به.

رامي جمال: انتظروا وسط الوشوش

ونشر رامي جمال البرومو وعلق عليه قائلا: «قريباً أغنية وسط الوشوش تتر مسلسل بنون.. تابعوه رامي جمال، وسط الوشوش من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وغناء رامي جمال، وتوزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام».

مسلسل «بنون»

مسلسل «بنون» من بطولة هاني عادل وبسنت شوقي ومحمود حجازي ويارا عزمي ورشا بن معاوية ومريم سعيد صالح وميريت عمر الحريري.