تعرف على جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يستعد مهرجان العلمين الجديدة، لتقديم عدد من أهم وأكبر الحفلات الغنائية، خلال دورة المهرجان الأولى، المقرر استمرارها حتى نهاية أغسطس المقبل.

28 يوليو حفل راغب ونانسي

كان مهرجان العلمين الجديدة، انطلق بحفل الفنان تامر حسني، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتنطلق حفلات مهرجان العلمين الجديدة على النحو التالي:

- أحمد سعد.. 27 يوليو

- راغب علامة ونانسي عجرم.. 28 يوليو

- إليسا وعمر خيرت.. 11 أغسطس

- أنغام.. 18 أغسطس

أحمد سعد يروج لحفل بالعلمين الجديدة

وكان الفنان أحمد سعد، روج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله المقرر إقامته الخميس المقبل في مهرجان العلمين الجديدة.

ونشر «سعد» البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يا جماعة بجد أنا متحمس جدا جدا للحفلة دي».