تحرير 1000 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملات مكبرة على المخابز والمحال التجارية على مدار الأسبوع، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للمخالفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حاليها.

تحرير محاضر للمخالفين

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن الحملات التموينية خلال الـ3 أيام الماضية أسفرت عن ضبط 1000 مخالفة تموينية متنوعة في الأسواق والمحال التجارية والمخابز، مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفين بتحرير المحاضر وإخطار جهات التحقيق بها.

حملات تموينية أيام الإجازات

وأضاف وكيل وزارة التموينية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أه يتم تنفيذ الحملات التموينية في أيام العمل الرسمية وكذلك أيام الإجازات، لمنع الغش التجاري والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب في الأسواق، مشيرا إلى أن من بين المخالفات التي تم تحريرها بيع سلع بأزيد من سعرها.

وأشار إلى أن الحملات نجحت في ضبط كميات من السلع الغذائية والمواد البترولية، مؤكدا أن محافظ المنوفية يشدد دائما على تكثيف الحملات التموينية، والتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق نتائج قوية ومنع التلاعب والغش التجاري.