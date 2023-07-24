إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة «أحمد ن أ»، 30 سنة، و«أحمد م ع»، 20 سنة، و«علي أ غ»، 22 سنة، مصابون بجروح متفاوتة، ومقيمون بمركز إيتاي البارود.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.