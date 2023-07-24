عاجل.. مفاجأة في تقرير حسين الشحات.. وموقف عودة حسام عاشور للأهلي

«مايفوتكش» خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها «الوطن سبورت» للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك وباقي الأندية المصرية.

مفاجأة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدزكشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية، أن تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز كشف عن أن حسين الشحات لاعب الأول ارتكب سلوكا غير ياضي تجاه محمد الشيبي لاعب الثاني عقب نهاية اللقاء وإطلاق الحكم محمود ناجي صافرة النهاية، إلا أنه لم يذكر صفعة الوجه.

مفاجأة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

تفاصيل جلسة أوسوريو مع ثنائي الزمالكحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ثنائي دفاع الأبيض، خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري، المقبلة في البطولة العربية.

هل يعود حسام عاشور إلى الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن عددا من قدامى النادي توسطوا للعفو عن حسام عاشور، باعتباره أحد «كباتن» الفريق، الذي شارك في تتويجه بالبطولات على مدار سنوات طويلة.