أماكن مراكز السموم بالمحافظات.. «هتحتاجها في حالات الطوارئ»

يعد التسمم أحد الحالات المرضية الطارئة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل لإنقاذ حياة المصاب، لذا حرصت وزارة الصحة والسكان على استحداث مراكز جديدة للسموم بأغلب محافظات الجمهورية للحفاظ على صحة المواطنين.

استحداث مراكز لعلاج السموم

واستحدثت وزارة الصحة 22 مركزا لعلاج السموم في 21 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، وإمدادها بأحدث الأجهزة لسرعة التعامل مع حالات السموم، وأدرجتها داخل منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة، فضلاً عن رفع كفاءتها وتوفير أحدث بروتوكولات العلاج بمراكز السموم على مستوى المحافظات، والأدوية والمستلزمات الضرورية.

خط ساخن لتلقى بلاغات حالات التسمم

وفي حال التعرض للتسمم يمكن الاتصال على الخط الساخن 137 لتقديم الاستشارة الصحية العاجلة وتقديم أفضل وأرقى خدمة طبية للمواطن المصري.

مستشفيات بها مراكز لعلاج التسمم

وجاءت المستشفيات التي جري بها استحداث مراكز لعلاج السموم على النحو التالي:

- مستشفى زايد آل نهيان

- مستشفى أم المصريين

- مستشفى العامرية العام

- مستشفى المنصورة العام

- مستشفى ناصر العام

- مستشفى المنيا العام

- مستشفى بورسعيد العام

- مستشفى قنا العام

- مستشفى منوف العام

- مستشفى الغردقة العام

- مستشفى الإيمان العام

- مستشفى سوهاج العام

- مستشفى الإسماعيلية العام

- مستشفى المنشاوي العام

- مستشفى الفيوم العام

- مستشفى إيتاي البارود

- مستشفى كفر الدوار العام

- مستشفى مطروح العام

- مستشفى بني سويف العام

- مستشفى كفر الشيخ العام

- مستشفى الزقازيق العام

- مستشفى دمياط العام.

توفير مضادات التسمم والأمصال

وكانت وزارة الصحة وجهت بتوفير مضادات التسمم، والأمصال وبروتوكولات العلاج، وإمداد المراكز المستحدثة بجهاز الكشف الطيفي لتحليل الأدوية والمواد المخدرة، وتوفير المحاليل الكيميائية اللازمة بمعامل الطوارئ بالمستشفيات المعلنة، لإجراء الفحوصات اللازمة لحالات التسمم، تدريب الكوادر الطبية بأقسام الطوارئ والرعاية المركزة، على كيفية التعامل مع حالات التسمم.

كما جرى التنسيق بين الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وقطاع الطب الوقائي، والصحة المهنية والترصد البيئي، وأقسام الطب المهني والبيئي بالجامعات المصرية لإعداد رسائل توعوية للفئات المعرضة لأخطار التسمم المزمن بضرورة الكشف الدوري.