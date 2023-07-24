رئيس مدينة الغردقة: إلزام الفنادق بتشغيل الـ5% من ذوي الهمم

شنت أجهزة الغردقة عدة حملات تفتيشية دورية على الفنادق والمنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة، وألزمت خلالها الفنادق بتشغيل نسبة الـ5% من ذوي الهمم، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تشغيل 5% من ذوي الهمم بالفنادق

وأشار اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة الغردقة، في بيان اليوم الإثنين، إلى إلزام الفنادق بصرف العلاوة الدورية وصرف بدل الإجازات وتسليم نسخة من العقد لكل عامل، واستيفاء نسبة تشغيل الـ5% من ذوي الهمم، وذلك خلال الحملة التفتيشية على فنادق الغردقة.

حملة تفتيشية على فنادق الغردقة

وأسفرت الحملة التي شنتها أجهزة مجلس مدينة الغردقة عن عدة ملاحظات، حيث وجه عضو مكتب وزارة السياحة وعضو الحملة التفتيشية، بضرورة دهانات الفنادق ومراجعة الكراسي الخاصة بالمطعم والنادي الصحي وغيرها.

وأكد عضو الأمن الصناعي والسلامة المهنية، على إلزام العاملين باستخدام مهمات الوقاية الشخصية ورفع المخلفات القابلة للاشتعال بمنطقة الخدمات، بينما أشاد عضو الطب البيطري بصلاحية الأسماك واللحوم والدواجن للاستخدام الآدمي بالفندقين.

ومن جانبه أكد رئيس المدينة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى، وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.