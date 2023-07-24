«مستثمرو السياحة»: 80% نسب إشغال فنادق الغردقة خلال يوليو الجاري

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب إشغال فنادق الغردقة خلال شهر يوليو الجاري بلغت نحو 80%، لافتا إلى أن أكثر من 75% من أعداد السياح الموجودين بالمدينة حاليا من الأجانب والباقي من المصريين، مشيرا إلى أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا بالغردقة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

زيادة أعداد السياح الألبان

وأضاف لـ«الوطن»، أن السمة المميزة للحركة السياحية الوافدة للغردقة حاليا هي تواجد أعداد جيدة من السياح الألبان، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن البانيا بدأت منذ عام 2019 في تسيير رحلات طيران مباشرة إلى الغردقة فأن أعداد السياح الألبان الذين زاروا الغردقة خلال عام 2023 هو الأعلى.

زيادة في أعداد السياح الوافدين للغردقة خلال 6 أشهر

واعترف عضو جمعية مستثمرو السياحة بأن الحركة السياحية التي استقبلتها الغردقة خلال النصف الأول من العام الجاري هى الأعلى بالمقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أنه لولا نقص الطاقة الجوية الناقلة للسياح الروس من روسيا إلى مدن البحر الأحمر السياحية لوصلت أعداد السياح القادمين للغردقة إلى أعداد غير مسبوقة.

وتابع: حجم الطلب على زيارة الغردقة من قبل منظمي الرحلات الأجانب خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل جيد جدا حتى الآن.