مروة ناجي تحيي حفلا في مهرجان جرش الأحد المقبل

أعلنت الفنانة مروة ناجي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشاركتها في مهرجان جرش الأحد المقبل بالأردن.

ونشرت مروة ناجي البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «بتشرف لمشاركتي في مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسعيدة جدا أني هكون بين أصحابي وأهلي في الأردن بحفلي يوم الأحد 30 يوليو الجاري على المسرح الشمالي هستناكم تنوروني وننبسط ونغني سوا».

تفاصيل أغنية أبو الغضب

وطرحت مروة ناجي مؤخرا أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم أبو الغضب، وهي من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي حازم السعيد، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات أغنية أبو الغضب: «متعصب دايما ومقفل .. مانتش طايق كلمة لحد متنرفز على طول ومتنشن .. مالك كدة ليه قالبها بجدروق على حالك كده واهدى .. وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة .. مش مستاهله إننا نتشدأبو الغضب ليه الضحك عندك بالطلب .. من غير سبب قالب وشك من غير سبب ياخي تتحسد».